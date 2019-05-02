Во Львове отравились более полусотни нацгвардейцев, причина отравления неизвестна (видео)

Причина отравления должна стать известной на днях, после лабораторных заключений.

Во Львове выясняют причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии.

Как сообщается в сюжете ТСН, первые больные, контрактники и срочники, в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи.

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Отмечается, что у всех пострадавших были симптомы пищевого отравления. Обедали солдаты как в столовой воинской части, так и привезенными из дома продуктами.

Врачи уверяют, что сейчас состояние всех больных удовлетворительное. Однако пообщаться с ними съемочной группе не удалось – в инфекционное отделение никого не пускают.

По факту небрежного отношения к военной службе военная прокуратура открыла уголовное производство. Что стало причиной отравления, должно стать известно на днях после лабораторных заключений.

"Ели все по-разному, часть большая, поступили только 57 человек. Часть была в нарядах на охране, в часть приезжали родители, там и торты, и колбасы были, все было. Найти одну причину практически не удалось", - прокомментировал ситуацию врач-инфекционист военного госпиталя Нацгвардии Михаил Венгрен.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

По данным пресс-службы УГСЧС в Черкасской области, ученики отравились в результате распыления в помещении гардероба школы неизвестного газа.