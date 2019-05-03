Как похудеть после праздников: простые советы и эффективные упражнения

Помните, что приводить тело в форму необходимо взвешено и постепенно.

После пасхальных выходных многие задумались, как же сбросить набранные во время праздников килограммы. Тем более, на носу пляжный сезон, поэтому тело нужно срочно привести в форму.

Но эксперты советуют не пускаться во все тяжкие во благо похудения, садясь на жесткую диету и нагружая организм сложнейшими упражнениями. Помните, что приводить тело в форму необходимо взвешено.

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Первый совет: не садитесь на строгие диеты, ведь они – огромнейший стресс для организма. Вместо них просто ешьте много овощей и фруктов, а также клетчатки и злаковых. Порции определяем так: размер двух ладоней вместе — это лучший способ рассчитать норму овощей, которые должны быть в рационе минимум 2-3 раза за день. По размеру одной ладони можно определить количество фруктов, которое можно съедать ежедневно. А вот площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком, мяса, рыбы и морепродуктов.

Второе правило успешного похудения после праздников: не приступайте сразу к интенсивным физическим нагрузкам: таким образом уставший от переедания во время застолий организм может дать сбой, возрастает риск получить травму.

Третье правило: если вы хотите узнать, с чем вам необходимо работать, необходимо обязательно измерить окружность талии, чтобы выявить количество опасного абдоминального жира – верхнего типа ожирения. Это поможет составить четкий список упражнений, направленных на похудение в данной области.

Что делать, чтобы похудеть после праздников: советы диетологов:

- есть маленькими порциями 5 раз в день, отказаться от красного мяса (или есть его не более 75 грамм в сутки), налегать на овощи;

- полностью отказаться от перекусов;

- пить много воды – до 2 литров в день, исключить газированные напитки и пакетированные соки;

- желательно делать зарядку, не забывать о прогулках 30-40 минут в день, не пользоваться лифтом;

- отдавайте предпочтение простым продуктам без вредных соусов;

- делайте раз в неделю разгрузочный день;

- спите не менее 8 часов в день.

Что нельзя делать при похудении после праздников:

- голодать – это огромнейший стресс для организма;

- есть перед сном и реже трех раз в день;

- отказываться от употребления белков;

- мало двигаться;

- употреблять вредные соусы, полуфабрикаты, жирную и жареную пищу. Если вы маринуете мясо/рыбу, выбирайте маринады на основе йогурта, кефира, томата, зелени. Красное мясо достаточно посолить и поперчить, можно добавить лук;

- не пользуйтесь химикатами и лекарствами, способствующими быстрому похудению: побочных эффектов и последствий у таких средств обычно больше, чем преимуществ, кроме того, далеко не все из них полноценно исследованы и даже сертифицированы.

Упражнения для похудения

Бег трусцой

Одно из лучших упражнений для похудения и поддержания физической формы в целом. Полчаса бега в среднем темпе позволяют сжечь 600-800 килокалорий. Регулярные пробежки по меньшей мере три раза в неделю могут оказать удивительное воздействие на фигуру.

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой представляют собой прекрасную альтернативу бегу – выполнение упражнения в среднем темпе на протяжении 10-15 минут позволяет сжечь до 300 килокалорий. Выполнять упражнение рекомендуется по меньшей мере четыре раза в неделю. Кроме того, упражнение улучшает координацию и укрепляет скелетную мускулатуру.

Плавание

Регулярное посещение бассейна оказывает положительное воздействие на организм в целом. Час плавания позволяет сжечь около 500 килокалорий, наиболее эффективные стили для этого – баттерфляй и кроль. Занятия плаванием, при этом, создают минимальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, поэтому не имеют противопоказаний даже при серьезном избыточном весе.

Велоспорт

Большинство людей каталось на велосипеде в детстве, а некоторые не расстаются с ним и в зрелом возрасте. Велосипедные прогулки являются прекрасной формой кардионагрузки, укрепляющей сердечно-сосудистую систему и мышцы ног. Час езды позволяет сжечь 600-800 килокалорий. Занятия велоспортом рекомендуется практиковать по меньшей мере 3 раза в неделю.

Аэробика

Упражнения по аэробике хороши тем, что дают сбалансированную нагрузку и доступны всем в домашних условиях. Неотъемлемой частью занятий аэробикой является ритмическая музыка.

Как сделать плоским живот

Упражнение «Вакуум»

Лучшего всего делать это упражнение утром натощак. Делаем глубокий выдох, втягиваем живот назад и вверх, после чего фиксируемся в данном положении на некоторое время. После этого выпускаем живот и делаем плавный вдох. Повторяем несколько раз – 3-5.

Планка

Нужно лечь на пол животом вниз, опереться на согнутые в локтях руки и кончики пальцев ног. Тело должно образовывать прямую линию. Следите за тем, чтоб в пояснице не было прогиба. В таком положении нужно простоять максимальное количество времени. Начать можно с 30 секунд, постепенно увеличивая время.