Минздрав опроверг информацию о платном размещении электронных записей о медосмотре

В ведомстве уверяют, что не принимали никаких решений о введении такой платы.

Министерство здравоохранения Украины опровергло информацию о платном размещении электронных записей о прохождении медосмотра на сайте ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сегодня, 2 мая, в интернете активно распространяется информация о введении платы за размещение электронных записей на сайте Минздрава Украины о прохождении медицинского осмотра. Эта информация не соответствует действительности. Минздрав Украины не принимал никакого соответствующего решения для введения такой платы», - говорится в сообщении.

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Руководство министерства обращается к руководителям всех медицинских учреждений, оказывающих услуги по медицинским осмотрам для кандидатов в водители, периодическим медосмотрам водителей, людей, владеющих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли и других - воздержаться от оплаты якобы за размещение электронных записей о прохождении лицом медицинского осмотра на сайте Минздрава Украины, а также за выдачу бланка формы первичной учетной отчетности.

В ведомстве заявляют, что обращение к руководству медицинских учреждений по поводу платы за техническое сопровождение каждой такой записи произошло по собственной инициативе ГП «Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий» и не было согласовано с Минздравом Украины.

По данному факту Минздрав инициировал проведение проверки, о результатах которой обещает сообщить отдельно.