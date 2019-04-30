Доктор Комаровский объяснил, можно ли давать обезболивающее детям (видео)

Комаровский советует перед тем, как воспользоваться обезболивающим, проконсультироваться с доктором.

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, можно ли применять обезболивающие, если у ребенка режутся зубки.

Обезболивающие мази, кремы и капли для детей, у которых начинают прорезываться зубы, можно применять, но с осторожностью. Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.

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Если вы все же решились воспользоваться, к примеру, обезболивающими гелями, вы должны быть точно уверены, что беспокойство и капризность ребенка связаны именно с прорезыванием зубов.

Комаровский советует перед тем, как воспользоваться обезболивающим, проконсультироваться с доктором.

"Мама должна для начала с помощью доктора убедиться в том, что причина вашего беспокойства именно зубы. То есть, вы не должны экспериментировать", - говорит врач и рекомендует использовать обезболивающие на ночь и в свечах.

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