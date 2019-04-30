Доктор Комаровский объяснил, можно ли давать обезболивающее детям (видео)
Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, можно ли применять обезболивающие, если у ребенка режутся зубки.
Обезболивающие мази, кремы и капли для детей, у которых начинают прорезываться зубы, можно применять, но с осторожностью. Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.
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Если вы все же решились воспользоваться, к примеру, обезболивающими гелями, вы должны быть точно уверены, что беспокойство и капризность ребенка связаны именно с прорезыванием зубов.
Комаровский советует перед тем, как воспользоваться обезболивающим, проконсультироваться с доктором.
"Мама должна для начала с помощью доктора убедиться в том, что причина вашего беспокойства именно зубы. То есть, вы не должны экспериментировать", - говорит врач и рекомендует использовать обезболивающие на ночь и в свечах.
Вопрос: Стоит ли применять обезболивающие мази, кремы и капли для детей, у которых только прорезываются зубы? ⠀ Ответ: ⠀ Если вы уверенны в том, что беспокойство ребенка связанно именно с прорезыванием зубов, вы всегда можете попробовать. Действительно есть разные гели обезболивающие. Если ребенок 2-3 ночи капризничает, не спит, и это явно совпадает с прорезыванием зубов, то в такой ситуации конечно возможно использование обезболивающих средств. Но, мама должна для начала с помощью доктора убедиться в том, что причина вашего беспокойства именно зубы. То есть, не вы должны экспериментировать. Единственный мой совет: если уж вы всё-таки используете обезболивающие средства, используйте их на ночь и в свечах. Этого на дольше хватит, и у вас есть шансы провести спокойную ночь. Но выбор препарата – это уже ваше общение с доктором. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #зубы
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