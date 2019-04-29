Диетолог объяснила, почему в Украине можно питаться полезно и недорого

По ее словам, ситуация с эко-продуктами в Украине намного лучше, чем в Европе или США.

Вопреки распространенному мифу, на здоровое питание в Украине не обязательно тратить много денег.

О том, как питаться правильно и не выходить за рамки своего бюджета, рассказала диетолог Анна Галицина, передает «Обозреватель». Она дала практические рекомендации по выбору экологически чистой пищи, а также обратила внимание на доступные продукты.

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"Стоимость гречки или овсянки, совершенно замечательных диетических продуктов, у нас достаточно доступна. Даже для пенсионеров", — подчеркнула специалист.

"Каши — лучший завтрак. Это может быть овсянка, гречка, рис. Я не против и картофеля, там много полезных микроэлементов. Но тем, кто следит за фигурой, лучше свести картошку к минимуму", — уточнила она.

По ее словам, ситуация с эко-продуктами в Украине намного лучше, чем в Европе или США.

"Если говорить об Америке, то правильное эко-питание — та же гречка или овсянка, выращенная на полях и не очищенная — будет стоить в 6 раз дороже продуктов с не очень хорошим качеством. У нас наоборот", — отметила Галицына.

Диетолог напомнила, что с началом весенне-летнего периода становятся доступными и свежие овощи с грядки.

"Если вы не доверяете продуктам из супермаркета, можете раз в неделю немного дальше от города отъехать и в любом селе купить у бабушки, которая продает возле своего дома: лучок, петрушку, огурчики и тому подобное", — посоветовала она.

Кроме того, много фермерских хозяйств заводят коз или коров. У них можно купить творог или молоко.

Эксперт подчеркнула, что важны не только продукты, но и способ их приготовления. Например, овощи лучше не жарить, а готовить на гриле или запекать.

"Крупа запаренная или сваренная уже меняет свой гликемический индекс. Это не значит, что она супер-вредная становится, просто она в том или ином случае имеет чуть больше или чуть меньше калорийности, чуть более теряет своих полезных свойств", — пояснила Галицына.