Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

И.о. главы Минздрава посоветовала приучать организм к регулярным постам.

"Очистить организм от "шлаков", которых никто никогда не видел, можно. Но "шлаки" - это старые молекулы и органеллы клеток, а "чистить" тело надо не соками, клизмами или рисом, а голоданием.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

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По ее словам, голодание может быть полезным. Она отметила, что оно среди ряда других факторов (возможно просто ограничение калорий и физические нагрузки) активирует автофагию - дословно, "самопоедание". Этот процесс в теле постоянный, но слабый.

Как отметила Супрун, автофагия помогает уничтожать миелоидные бляшки в нейронах при болезни Альцгеймера. Периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина.

"Для лучшего запуска автофагии голодание должно продолжаться в течение 18-24 часов. Т.е. для "очистки клеток от шлаков" необходимо делать разгрузочный день или пропускать ужин и завтрак. Можно есть только в определенный период дня: например, с 11:00 до 18:00 - но не постоянно! Другими путями "ограничения калорий" является подход, когда мы питаемся, как обычно, но устраиваем дни очень ограниченного потребления пищи. Популярный вариант 5х2, когда мы пять дней едим, как всегда, и два дня потребляем не более чем 500-600 ккал", - объяснила и.о. главы Минздрава.

Но она предупредила что к интервальному голоданию есть противопоказания: этого нельзя делать людям, которые "заедают стресс"; не стоит сразу голодать и тренироваться; не стоит голодать беременным женщинам; вообще несовместимы диабет 2 типа и голодание.

Супрун посоветовала приучать организм к регулярным постам, если нет противопоказаний, соблюдать режим питания и отказаться от перекусов и сладостей.