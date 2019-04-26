В Украине возросло число жертв гриппа

С начала прошлой недели гриппом и ОРВИ заболело свыше 129 тысяч человек.

За неделю с 15 по 21 апреля от осложнений гриппа в Украине умерли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

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С начала прошлой недели гриппом и ОРВИ заболело свыше 129 тысяч человек. 68,4% больных - это дети в возрасте до 17 лет.

Среди взрослых уровень заболеваемости уменьшился на 2,3%. Среди детей увеличился на 5,3%.

"С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 62 украинцев, в том числе 12 детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе против гриппа не вакцинировали ни одного человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 161 тыс. 539 человек.