цей матеріал доступний українською

В Украине запретили популярный препарат от герпеса

17:12, 25 апреля 2019
Страна
907 0
Мазь от герпеса попала под запрет / фото newsru.co.il

Читайте такжеВ Украине из-за фальсификации запретили популярный антисептик

Об этом говорится в решении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Так, с 24 апреля установлен постоянный запрет на реализацию и использование серии лекарственного средства.

Речь идет о "Зовираксе" – мази глазной 3% по 4,5 г в тубе; по 1 тубе в картонной коробке, серии 7G909, производство - в Канаде.

Постоянный запрет на серию 7G909 установили из-за несоответствия требованиям методов контроля качества регистрационного удостоверения № UA/8281/02/01 препарата по показателю "Описание".

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#запрет