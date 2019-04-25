Врач объяснила, сколько раз в день нужно есть
Наверное, каждый человек задумывается о том, как часто нужно есть. Если же говорить о частоте приемов питания, нужно обращать внимание на наличие болезней и личные предпочтения в еде.
Врач-терапевт Лада Ступакова рассказала "Здоровью 24", кому подходит частое питание (5 раз в день), а кому стандартное (2-3 раза).
Частое питание 5 раз в день подходит людям:
1) при полностью истощенных надпочечниках;
2) при проблемах с желчным пузырем, до момента, пока не наладите хороший отток желчи;
3) веганам, если не хватает 2-3 приемов пищи для набора суточной потребности калорий;
4) полностью здоровым людям, которые мало едят сладкого.
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Почему большинству людей не нужно есть очень часто
Во-первых, все, кто ест мясо, едят раз в день (в животном мире). После чего переваривают, так устроен организм. Мясо переваривается долго, до 4 часов в желудке, еще до 6 часов в тонком кишечнике. Нет смысла кидать новые дрова в печь, где наполовину еще горят бывшие.
Во-вторых, каждый прием еды, точнее, то, что не вода, приводит к выбросу инсулина на 3-4 часа. Частые пики повышения инсулина снижают чувствительность клеток к нему (инсулинорезистентность).
При каждом перекусе гормон начинает выделяться еще больше. Вы чувствуете перепады высокого инсулина и снижение глюкозы, когда хотите спать после еды, и частую потребность поесть, особенно сладкое. Больше инсулина, менее чувствительна клетка, больше глюкозы в крови.
А значит меньше выделяется гормон роста, (его стимулирует низкий уровень глюкозы). Это приведет к:
• ускорению внешнего старения;
• ожирению (жир накапливается преимущественно в области живота);
• раннему атеросклерозу, риску инсульта, инфаркта;
• снижению либидо.
Инсулин не только "загоняет" глюкозу в клетки для обмена, но и стимулирует их рост. Именно поэтому начинают возникать папилломы, кисты, в том числе и синдром поликистозных яичников, миомы, эндометриоз.
Питание 2-3 раза без перекусов и с низким гликемическим индексом подойдет:
1) всем мясоедам;
2) людям с инсулинорезистентностью;
3) у кого есть избыточные килограммы, особенно вокруг талии.
Очевидно, что при любом режиме питания следует исключить/уменьшить частоту пищи с высоким ГИ (гликемическим индексом) – сладкое, включая фруктозу, выпечку, то есть те продукты, на которые пики инсулина в крови высокие.