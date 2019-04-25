Врач объяснила, сколько раз в день нужно есть

Очевидно, что при любом режиме питания следует исключить/уменьшить частоту пищи с высоким гликемическим индексом – сладкое, включая фруктозу, выпечку.

Наверное, каждый человек задумывается о том, как часто нужно есть. Если же говорить о частоте приемов питания, нужно обращать внимание на наличие болезней и личные предпочтения в еде.

Врач-терапевт Лада Ступакова рассказала "Здоровью 24", кому подходит частое питание (5 раз в день), а кому стандартное (2-3 раза).

Частое питание 5 раз в день подходит людям:

1) при полностью истощенных надпочечниках;

2) при проблемах с желчным пузырем, до момента, пока не наладите хороший отток желчи;

3) веганам, если не хватает 2-3 приемов пищи для набора суточной потребности калорий;

4) полностью здоровым людям, которые мало едят сладкого.

Читайте такжеКак убрать живот: главные правила борьбы с жиром

Почему большинству людей не нужно есть очень часто

Во-первых, все, кто ест мясо, едят раз в день (в животном мире). После чего переваривают, так устроен организм. Мясо переваривается долго, до 4 часов в желудке, еще до 6 часов в тонком кишечнике. Нет смысла кидать новые дрова в печь, где наполовину еще горят бывшие.

Во-вторых, каждый прием еды, точнее, то, что не вода, приводит к выбросу инсулина на 3-4 часа. Частые пики повышения инсулина снижают чувствительность клеток к нему (инсулинорезистентность).

При каждом перекусе гормон начинает выделяться еще больше. Вы чувствуете перепады высокого инсулина и снижение глюкозы, когда хотите спать после еды, и частую потребность поесть, особенно сладкое. Больше инсулина, менее чувствительна клетка, больше глюкозы в крови.

А значит меньше выделяется гормон роста, (его стимулирует низкий уровень глюкозы). Это приведет к:

• ускорению внешнего старения;

• ожирению (жир накапливается преимущественно в области живота);

• раннему атеросклерозу, риску инсульта, инфаркта;

• снижению либидо.

Инсулин не только "загоняет" глюкозу в клетки для обмена, но и стимулирует их рост. Именно поэтому начинают возникать папилломы, кисты, в том числе и синдром поликистозных яичников, миомы, эндометриоз.

Питание 2-3 раза без перекусов и с низким гликемическим индексом подойдет:

1) всем мясоедам;

2) людям с инсулинорезистентностью;

3) у кого есть избыточные килограммы, особенно вокруг талии.

Очевидно, что при любом режиме питания следует исключить/уменьшить частоту пищи с высоким ГИ (гликемическим индексом) – сладкое, включая фруктозу, выпечку, то есть те продукты, на которые пики инсулина в крови высокие.