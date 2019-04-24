Раду просят запретить ароматизированные сигареты

С соответствующей рекомендацией решил обратиться Комитет по вопросам здравоохранения.

Комитет по охране здоровья будет рекомендовать Раде поддержать в первом чтении законопроект № 9073-1, которым предлагается запретить вкусовые добавки не только в сигаретах, но и в табаке для самокруток и сигарилах.

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Соответствующее решение было принято на заседании 23 апреля, информирует пресс-служба парламента.

"Во время заседания народные депутаты отмечали необходимость запрета табачных изделий с характерным вкусом или запахом, поскольку они, в частности, способствуют распространению такой вредной привычки как курение среди женщин и подростков", – говорится в сообщении.

Законопроект содержит определение новых изделий для курения.

Ранее врач Антон Шкиряк заявил, что 21% всех смертей от онкозаболеваний в Украине вызваны курением.