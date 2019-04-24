Доктор Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей (видео)
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.
Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал о шагах по борьбе с корью и отношении к Супрун
На вопрос родителей, когда стоит беспокоиться из-за дефицита кальция у ребенка, он ответил на своей странице в Instagram.
Педиатр советует помнить, в каких процессах участвует кальций, и обращать внимание на следующие симптомы:
нарушение сна;
капризность;
аллергические реакции;
проблемы со свертыванием крови;
судороги;
различные аномалии, проблемы с костной системой.
"Вот это все поводы задуматься о кальции", - отметил доктор.
Вопрос: ⠀ Какие главные признаки дефицита кальция у ребенка? Когда стоит беспокоиться? ⠀ Ответ: ⠀ Всегда помним в каких процессах участвует кальций. Поэтому: ⠀ - нарушение сна; ⠀ - капризность; ⠀ - аллергические реакции; ⠀ - проблемы со свертыванием крови; ⠀ - судороги; ⠀ и самое главное: ⠀ - различные аномалии, проблемы с костной системой. ⠀ Вот это все поводы задуматься о кальции. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #кальций #дефициткальция
Ранее врач Евгений Комаровский заявил, что детей нельзя мыть мылом - ни часто, ни редко.