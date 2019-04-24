Доктор Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей (видео)

Педиатр советует помнить, в каких процессах участвует кальций, и обращать внимание на ряд симптомов.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.

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На вопрос родителей, когда стоит беспокоиться из-за дефицита кальция у ребенка, он ответил на своей странице в Instagram.

Педиатр советует помнить, в каких процессах участвует кальций, и обращать внимание на следующие симптомы:

нарушение сна;

капризность;

аллергические реакции;

проблемы со свертыванием крови;

судороги;

различные аномалии, проблемы с костной системой.

"Вот это все поводы задуматься о кальции", - отметил доктор.

Ранее врач Евгений Комаровский заявил, что детей нельзя мыть мылом - ни часто, ни редко.