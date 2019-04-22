"Рот закрой, тварь": в Киеве врачи издевались над больным годовалым ребенком (видео)

Мать отметила, что не знает, кто именно кричал на ее годовалую дочь, но ребенка держали четыре человека.

В столичной больнице маленькой девочке силой и с бранью вставляли в руку катетер. При этом маму отстранили от процесса, заставляя ждать за дверью.

Читайте такжеСупрун сетует: украинцы часто вызывают "скорую" не по назначению

Она слышала, как от крика разрывается ее годовалый ребенок. Такую историю рассказала мама Валерия Квасневская в Facebook.

Мама сначала просила медсестру поставить катетер. Однако та отказала и забрала ребенка в отдельный кабинет, запершись изнутри. Валерию оставили в коридоре.

После двадцатиминутной манипуляции с руганью врача женщина увидела ребенка. Она была в проколах от неудачных инъекций на ручках и ножках, вся заплаканная. Что же пережила маленькая девочка - рассказала мама ребенка.

"Главный врач сказал, что он не видит проблем. Мы спросили у него, нормально ли держать ребенка и кричать: "Рот закрой, тварь", с матами и так далее. На это он ответил, мол "с кем не бывает", – рассказала мама Эммы.

Квасневская отметила, что не знает, кто именно кричал на ее годовалую дочь, но ребенка держали четыре человека.

Напомним, ранее в больнице имени Мечникова в Днепре родственники привезли женщину, доведенную до комы 3 степени.