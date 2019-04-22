Доктор Комаровский рассказал о шагах по борьбе с корью и отношении к Супрун

Комаровский отметил, что Минздрав не имеет реальной поддержки в парламенте и многие топ-политики необоснованно критикуют реформу.

Врач Евгений Комаровский, который стал консультантом Владимира Зеленского по медицине, назвал возможные шаги в борьбе со вспышкой кори.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что ни одна команда Минздрава, ни один министр не сделали для пропаганды вакцинации и обеспечения вакцинами так много, как нынешняя команда.

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По его словам, для борьбы со вспышкой кори необходимо пойти на такие шаги:

1. Юристы. Конкретные рекомендации по теме "Вакцинация: права и обязанности", ответственность за фальсификацию статистических данных и конкретных справок, возможности ограничения сервисных функций государства в отношении тех, кто отказывается от вакцинации – соответствующие законопроекты в Раду, рассмотрение по ускоренной процедуре;

2. Дополнительные средства: на бесплатные вакцины не только для детей, но и взрослых, и эти вакцины во все лечебные учреждения, независимо от формы собственности, льготы лабораториям на исследования, связанные с определением иммунитета к кори, материальная база инфекционных стационаров, материальное стимулирование медиков т. д.

3. Система образования – контроль вакцинального статуса всюду, где только можно, ограничительные меры;

4. Пропаганда вакцинации – социальная реклама, телевидение, соцсети, поощрение работодателей;

5. Дополнительная помощь родителям, чьи дети вакцинированы;

6. Страхование риска поствакцинальных осложнений.

Комаровский подчеркнул, Минздрав нуждается в помощи президента, среди прочего для того, чтобы созвать заседание СНБО. Также, по его словам, президент не должен мириться с ситуацией, когда на глазах у всей страны идет война Минздрава и парламентского комитета по охране здоровья; не должен допускать, чтобы министр годами был "и.о.".

В то же время, по его словам, ни одна команда Минздрава, ни один министр не сделали для пропаганды вакцинации и обеспечения вакцинами так много, как нынешняя команда. "То, что Супрун не виновата в кори, очевидно каждому, кто в теме и хоть капельку со здравым смыслом", - говорится в его сообщении.

"Я не просто поддерживаю – я сторонник реализованного сегодня стратегического курса на реформу здравоохранения", - подчеркнул он и добавил, что имеет множество замечаний по тактике реформ.

Комаровский отметил, что Минздрав не имеет реальной поддержки в парламенте и многие топ-политики необоснованно критикуют реформу. Также он отметил, что решение проблем упирается, чаще всего, "не в хотелки Минздрава, а в наличие средств".