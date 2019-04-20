"Тренирует баланс": Супрун рассказала о пользе держания планки

Планка - самое эффективное упражнение для укрепления пресса, утверждает Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила пользу физического упражнения - планки.

Читайте такжеСупрун объяснила, как поддерживать гормональный фон без лекарств

Об этом она написала в Facebook. "Что бы не происходило - давайте сохранять спокойствие и держать планку. Во всем. Включительно с физической активностью. В спорте планка - это очень эффективное упражнение, чтобы укрепить руки, пресс, спину. Хорошо, что ее можно выполнять практически где угодно", - отметила Супрун.

"Планка - это группа упражнений, во время которых мы держим голову-спину-попу-ноги на одном уровне, а сами опираемся на руки и пальцы ног. Так тело, словно дощечка, находится в одной плоскости. Есть много вариантов планки и все они полезны, если выполнять правильно", - отметила Супрун.

Далее она перечислила чем именно полезно это упражнение:

Планка - самое эффективное упражнение для укрепления пресса. Особенно в сравнении со скрутками

Это упражнение тренирует баланс, потому что нельзя заваливаться или болтаться. С возрастом мы теряем баланс, поэтому такие упражнения полезны каждому. Планка тренирует наш мозжечок - отдел мозга, который отвечает за движения

Укрепляются мышцы рук, спины, ягодиц, ног и пресса. Чтобы держать планку, следует напрячь ряд мышц, которые вы бы не задействовали бы во время бега или приседаний, например

Планки уменьшают боль в спине именно благодаря тому, что укрепляют мышцы спины - нам легче поддерживать правильную осанку. Когда мы мало двигаемся, то имеем хилые мышцы, а это одна из причин боли в спине

Планка поможет и выровнять шею, искаженную во время сидения за компьютером

Планку полезно делать спортсменам. Она улучшает выносливость и гибкость суставов

Планки можно и нужно делать беременным женщинам. Это поможет укрепить мышцы и уменьшить боль в пояснице.

Старайтесь держаться в планке как можно дольше, и делайте до десяти планок в день, когда есть свободная минутка. Поощряйте приобщиться ваших коллег на работе и возможно, постепенно, физические упражнения станут частью корпоративной культуры и укрепят вашу команду

Супрун также дала несколько советов, чтобы сделать планку правильно:

Не прогибайтесь в пояснице. Ваше тело должно выглядеть как прямая линия

В течение выполнения упражнения, тело должно быть напряжено, особенно ягодицы и живот

Не поднимайте голову, просто смотрите перед собой в пол

Убедитесь, что локти находятся прямо под плечами. В локтевом суставе должен сохраняться прямой угол

Если вам трудно удержаться в классической планке - начинайте с более легкого варианта: с коленями на полу

Старайтесь делать планки возле зеркала - так вы можете убедиться, что действительно держите туловище, ягодицы и голову на одном уровне.