В Краматорске с диагнозом "корь" госпитализированы четверо детей и 20 взрослых
В Краматорске в медицинские учреждения с подтвержденным диагнозом "корь" госпитализированы четверо детей и 20 взрослых.
Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.
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По его словам, у детей состояние - средней степени, еще один ребенок с подтвержденным диагнозом отпущен домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме. Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах. Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них учатся 78 не привитых от кори детей, позвонили родителям и рекомендовали сделать прививки.
Как отметил Куць, сейчас проверяются остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому положено.
Вакцина в наличии есть, заверил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Медики готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости медицинские заведения готовы принимать больных любого возраста, отметил Куць.