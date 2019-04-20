В Краматорске с диагнозом "корь" госпитализированы четверо детей и 20 взрослых

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации уверяет, что медики готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости медицинские заведения готовы принимать больных любого возраста.

В Краматорске в медицинские учреждения с подтвержденным диагнозом "корь" госпитализированы четверо детей и 20 взрослых.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

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По его словам, у детей состояние - средней степени, еще один ребенок с подтвержденным диагнозом отпущен домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме. Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах. Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что в них учатся 78 не привитых от кори детей, позвонили родителям и рекомендовали сделать прививки.

Как отметил Куць, сейчас проверяются остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому положено.

Вакцина в наличии есть, заверил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Медики готовы к любому развитию ситуации, в случае необходимости медицинские заведения готовы принимать больных любого возраста, отметил Куць.