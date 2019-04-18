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Сколько людей умерли от гриппа в Украине: появилась печальная статистика

14:16, 18 апреля 2019
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В Минздраве отмечают необходимость вакцинации от гриппа / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, отмечая, что за неделю с 8 по 14 апреля в Украине зарегистрирована одна смерть в результате гриппа.

Всего за прошедшую неделю заболели почти 126 тысяч человек. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

"В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 539 человек", - говорится в сообщении.

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Теги: #грипп#Украина#ОРВИ