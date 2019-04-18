Сколько людей умерли от гриппа в Украине: появилась печальная статистика
14:16, 18 апреля 2019Страна
127 0
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться.
В Минздраве отмечают необходимость вакцинации от гриппа / фото УНИАН
С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 60 человек.
Читайте такжеГрипп "косит" украинцев: в Кировоградской области умерли два человека
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, отмечая, что за неделю с 8 по 14 апреля в Украине зарегистрирована одна смерть в результате гриппа.
Всего за прошедшую неделю заболели почти 126 тысяч человек. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.
"В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 539 человек", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter