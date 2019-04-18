Сколько людей умерли от гриппа в Украине: появилась печальная статистика

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться.

С начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 60 человек.

Читайте такжеГрипп "косит" украинцев: в Кировоградской области умерли два человека

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, отмечая, что за неделю с 8 по 14 апреля в Украине зарегистрирована одна смерть в результате гриппа.

Всего за прошедшую неделю заболели почти 126 тысяч человек. Эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе.

"В Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 161 тыс. 539 человек", - говорится в сообщении.