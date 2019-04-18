В Украине запретили лекарство от ожогов

Препарат также лечит ожоги, пролежни, лучевые поражения кожи.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на лекарственное средство "Облепиховое масло".

Речь идет о препарате "Облепиховое масло", по 50 мл во флаконах, серия 221217. Производитель - ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика", Украина.

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Отмечается, что запрет был введен из-за несоответствия требованиям методам контроля качества к регистрационному удостоверению № RU/2685/01/01 по показателю "Количественное определение".

"Облепиховое масло" применяется при лучевых поражениях кожи и слизистых оболочек, гинекологических заболеваниях (кольпиты, эндоцервициты, эрозии шейки матки), болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических заболеваниях верхних дыхательных путей (фарингиты, ларингиты), гайморитах и тому подобное.

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".