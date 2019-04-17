Массовое отравление в Черкассах: в больнице остаются 15 школьников

Состояние детей медики оценивают как легкое.

В Черкасской областной детской больнице остаются 15 школьников из 38, которые были госпитализированы в результате отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Черкасский центр экстренной медицины и медицины катастроф.

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Согласно сообщению, по состоянию на утро 17 апреля 15 школьников продолжают лечение. Их состояние медики оценивают как легкое.

«Еще 23 ученика уже выписаны из больницы», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

По данным пресс-службы УГСЧС в Черкасской области, ученики отравились в результате распыления в помещении гардероба школы неизвестного газа.