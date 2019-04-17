Корь свирепствует в Тернополе: за две недели - более 200 новых случаев заболевания

Значительный рост заболеваемости наблюдается в течение 15-ти дней апреля.

В Тернополе ситуация по заболеваемости корью остается напряженной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, за три месяца этого года зарегистрировано 516 случаев заболеваний корью среди жителей города.

Читайте такжеВ Ривненской области после прививки умер младенец

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 189,4 случая на 100 тысяч населения. Значительный рост заболеваемости наблюдается в течение 15-ти дней апреля, в частности, в городе зарегистрировано 227 случаев заболеваний корью. Большинство из них – это дети.

Как сообщал УНИАН, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете от 28 января 2019 года, в школах и садиках Тернополя действует запрет на посещение детей, которые не имеют ни одной прививки от кори, а также ограничено проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий в городе с участием детей и молодежи.