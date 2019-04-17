Доктор Комаровский "разнес" популярный препарат для иммунитета
09:12, 17 апреля 2019Страна
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Врач объяснил, что препарат эхинацеи не несет ребенку вреда, но и пользы от него также никакой нет.
Комаровский развенчал миф о популярном препарате для детей / фото Flickr
Популярный для укрепления иммунитета препарат эхинацеи не имеет никакого влияния на организм человека.
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Об этом в своем Youtube-канале рассказал доктор Евгений Комаровский. "Вот эти все травки для иммунитета никак не влияют, не повышают и не понижают, поэтому их можно в каждый дом. Поэтому литрами пьются препараты эхинацеи — никому не мешающая дрянь, которая здорово обогащает производителей препаратов", — заявил он.
Иммунитет же, по мнению Комаровского, укрепляется с помощью здорового образа жизни, физических нагрузок, правильного питания и активных игр.
Ранее Комаровский предупредил, что применение аспирина в детском возрасте может привести к тяжелым последствиям.
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