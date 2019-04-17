Как работает первый банк грудного молока в Украине

В феврале текущего года, на 25-неделе, у киевлянки Ольги Сытниковой родился младенец весом 570 грамм. Экстренная операция рождения состоялась в перинатальном центре на базе городского родильного дома № 7 города Киева. Ввиду ряда причин, Ольга не могла кормить ребенка сама, но, к счастью, фактически с первых дней его жизни узнала о материнском донорстве.

«Никаких страхов относительно чужого молока у меня не было. Я знаю, что это молоко абсолютно безопасно, ведь прошло все необходимые анализы, и сохраняется, как положено», – признается она.

Грудное молоко помогло и пошло на пользу младенцу (мальчика назвали Ильдаром). По словам Сытниковой, где-то за неделю такого кормления выровнялись отдельные показатели, анализы младенца: «Мой сын уже, наверное, сорок шесть дней на донорском грудном вскармливании и будет продолжать, пока есть необходимость и возможность».

На сегодняшний день мальчик все еще находится в перинатальном центре, ведь он все еще очень маленький, хотя его вес и достиг уже 780 грамм. С мамой Ольгой мы говорим, находясь здесь же – женщина пришла на официальное открытие банка грудного молока: «Я очень благодарна тем мамам, которые приходят и сдают молоко. Надеюсь, что будут приходить и в дальнейшем. Мой сын – не единственный ребенок, который в этом нуждается».

Средства на открытие банка грудного молока – девять миллионов гривен на закупку оборудования, программного обеспечения и налаживание работы – выделили из городского бюджета. По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, открытие банка в перинатальном центре на базе роддома № 7 не случайно – именно здесь чаще всего появляются на свет преждевременно рожденные дети, требующие особого ухода и питания. «Около восьмидесяти процентов детей, которые нуждаются в этом грудном молоке, рождаются здесь. А двадцать процентов – по городу Киеву. Соответствующим образом налаженная доставка – и все дети в городе, которые нуждаются в грудном молоке, будут иметь возможность его получить», – отмечает он.

В банке собирают молоко не только для преждевременно рожденных детей, но и новорожденных в тяжелом состоянии, требующих хирургического вмешательства, лишенных родительской опеки, или тех, чьи мамы не могут кормить по разным причинам. Обеспечив всех новорожденных в первые дни грудным молоком, в банке хотят снизить количество заболеваний детей раннего возраста и смертность новорожденных. Молоко в банке грудного молока получают и отдают бесплатно.

Знаковость появления такого банка в Украине подчеркивает Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба: «К сожалению, по состоянию здоровья, не каждая женщина может обеспечить своего ребенка грудным молоком. А это очень важно для младенца. Новорожденный ребенок требует особого внимания и защиты. Особенно, если он рожден преждевременно. А грудное молоко - естественная пища, лучше обеспечивает младенца необходимыми питательными веществами и формирует иммунитет».

Главный врач перинатального центра Виктория Белая рассказывает, что на сегодняшний день в Европе работает 226 банков грудного молока. По ее словам, киевские специалисты прошли обучение в Польше, Италии и Швеции.

До официального открытия банка грудного молока (12 апреля), он около месяца работал в тестовом режиме. За это время было собрано и обработано около сорока литров молока – 22 младенца в стационаре находились только на донорском вскармливании.

По ориентировочным подсчетам специалистов перинатального центра, чтобы обеспечить грудным молоком всех нуждающихся детей в Киеве, нужно в месяц собирать от сорока до пятидесяти литров молока. Это, как минимум, 15-20 мам-доноров, готовых сдать свое лишнее молоко. Сегодня же таких мам пока только семеро.

В частности, киевлянка Ирина Власова – донор банка уже неделю. У женщины трое маленьких детей, младшей дочери чуть больше года. «Стаж» кормления у Власовой – более пяти лет. О банке грудного молока Ирина узнала от своей подруги, и с радостью решила поучаствовать. Говорит, что давно знала о подобных инициативах за рубежом, так что появление такого банка у нас – большой шаг для Украины. «Есть мамы, которые по каким-то причинам не могут кормить своего ребенка, но для них очень важно, чтобы малыш получал такое молочко. Таким образом я поддерживаю этих детишек и их мам», – отмечает Власова.

Женщина рассказывает, как впервые приехала в банк: у нее взяли анализ крови, провели анкетирование, потом показали, как правильно сцеживаться, выдали электронный молокоотсос, специальные одноразовые баночки и насадки, провели инструктаж, как собирать молочко и правильно его замораживать. Договорились, что из банка к ней раз в неделю будет приезжать курьер, чтобы отвозить грудное молоко в специальной холодильной сумке для сохранения определенного режима и температуры. Взамен ей будут выдавать новую тару.

«Мне, как маме с тремя маленькими детишками, очень важно, чтобы было и удобно, и безопасно. Ведь я представляю, как мне хотелось бы, чтобы молоко собирали и хранили», – отмечает Ирина Власова.

«Плюс, у меня гибкое общение с курьером, с банком грудного молока. Я могу отдать им как семь баночек с молочком, так и шесть. Меня не ограничивают, у меня нет стресса», – добавляет она.

Нюансы в организации работы банка

Донором в банке грудного молока могут быть не только женщины, родившие тут же, в седьмом роддоме. При здоровом ребенке и избытке молока, обратиться сюда может любая желающая. В том числе, мамы, родившие раньше срока. Главное - желание самой женщины, и чтобы ее собственный ребенок уже начал набирать вес (только после этого в банке готовы брать молоко мамы).

Все желающие стать донором проходят собеседование, инструктаж, сдают анализы (на гепатиты, вирусные инфекции, ВИЧ). Став донором, при необходимости, бесплатно получают от банков молокоотсосы. Мамы со стороны могут собирать молоко дома и передавать в банк курьером. А женщины из стационара перинатального центра приходят сцеживаться в банк в отдельную лактационную комнату. Здесь же сотрудники банка общаются с ними, проводят консультации по лактации, обучают сцеживанию, обращению с молокоотсосами. Здесь мамы могут покормить и своего ребенка, если есть необходимость.

Помимо лактационной комнаты, банк состоит еще из двух небольших помещений. Это приемная со шкафчиками, где гости и приезжие мамы оставляют вещи. А также лабораторное помещение. Последнее – самое функциональное. Во-первых, здесь есть дополнительная небольшая комнатка с несколькими холодильниками. В отдельном холодильнике до пастеризации хранится замороженное молочко, полученное от доноров (в таком виде оно сохраняется до полугода, но на практике, максимум, неделю). Другой холодильник предназначен уже для пастеризованного молока.

Здесь все баночки маркированы, на штрих кодах указывается информация о доноре, порции молока и т.д. На данный момент в банке находится 8 литров пастеризованного и 6 литров не пастеризованного грудного молока.

Также в лабораторном помещении грудное молоко от мам-доноров определенным образом «готовится», то есть, обрабатывается. Во-первых, размораживается (сначала снижается температура в лабораторных холодильниках, а затем молоко в естественных условиях достигает комнатной температуры). Потом оно исследуется на анализаторе и пастеризуется по специальной технологии.

«Как и мама-донор, молоко обследуется на полный спектр всех инфекций. Поэтому мы даем стопроцентную гарантию, что ребенок, который получает грудное молоко из нашего банка, полностью защищен от любой инфекции», – отмечает главный врач перинатального центра Виктория Белая.

Каждая порция молока (объем баночки – 150 мл) имеет свой качественный состав, который определяется на отдельном аппарате (показывает количество белков, жиров, углеводов). Новорожденным молоко подбирается именно по качественному составу. Консультант по лактации банка грудного молока, врач-акушер гинеколог Ирина Лазо отмечает, что доноров для ребенка они стараются не менять. То есть, чтобы один ребенок получал молоко одного донора.

«Кроме того, мы обязательно лактационно поддерживают маму ребенка – занимаемся с ней стимуляцией лактации, налаживанием ее состояния, чтобы ребенок как можно скорее начал получать лучшее для него молоко – собственной матери», – добавляет она.

Врач убеждена, что теперь, после официального открытия банка грудного молока, не мешало бы распространять о нем информацию и пропагандировать материнское донорство. Ирина Лазо считает, что было бы правильным как-то поощрять волонтерство мам-доноров. Ведь эти женщины, по сути, спасают детские жизни.

«За границей, где волонтерство развито, абсолютно нормально, что женщина-донор имеет, например, короткую очередь в детский сад для своего ребенка, льготы при проезде, скидки в магазинах или еще что-то. У нас же донорство никоим образом социально не поощряется. И это наш основной пробел. Да, эти женщины и так морально мотивированы, ведь они сами мамы. Но социальное поощрение было бы уместным», – считает она.

В то же время, сами сотрудники банка признают, что в вопросах работы банков грудного молока далеко не во всем мы можем наследовать мировой опыт. К примеру, при ряде аналогичных банков в США создаются специальные милк-бары, где делают дорогостоящие коктейли с грудным молоком, фруктами и шоколадом. «Но в США понятие нормы очень широкое, в отличие от нас, европейцев. У нас, думаю, такое бы не зашло. У нас все еще возникают вопросы по поводу того, можно ли детям давать грудное молоко не родной матери. Что уж говорить о взрослых», – рассуждает Лоза.

Врач также отметила, что еще до официального открытия банка, в перинатальный центр не единожды звонили с предложениями купить молоко. Преимущественно, это были звонки от суррогатных мам или менеджеров, организующих суррогатное материнство (вопреки распространенным мифам, что грудное молоко – ценный продукт для спортсменов-качков, от этой категории обращений не было). «В любом случае, ни таким мамам, ни таким мужчинам, при любых вариантах, мы не можем давать молоко», – подчеркивает Ирина Лоза.

А вот планы по открытию аналогичных банков грудного молока в других городах Украины – имеются. Где и когда появятся такие банки – пока закрытая информация. Но то, что вслед за грудничками из Киева донорское молоко будут получать малыши из других населенных пунктов – факт.

Ирина Шевченко