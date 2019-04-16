В Украине из-за фальсификации запретили популярный антисептик

Лекарственное средство запретили из-за фальсификации.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила постоянный запрет на одну серию антисептика "Этанол 96".

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Речь идет об "Этаноле 96", растворе для наружного применения 96% по 100 мл, с маркировкой производителя ЧП "Килафф", Украина, серии 051016.

Отмечается, что постоянный запрет на серию установили из-за письма от производителя о подтверждении факта фальсификации лекарственного средства.

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".