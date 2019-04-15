В Черкассах 75 детей отравились неизвестным веществом

38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

75 школьников в Черкассах отравились неизвестным веществом, 38 из них госпитализировали в больницу.

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Состояние детей разное, но сейчас угрозы для их жизни нет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учащихся находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее в Хмельницкую инфекционную больницу поступили 11 детей до года с подозрением на кишечную инфекцию. Четверо из них ели продукцию с молочной кухни.