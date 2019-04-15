Что будет, если не следить за здоровьем зубов (видео)

Эксперты рассказали, какие опасности для здоровья организма скрывают проблемы с зубами и пренебрежение стоматологом.

Запущенный кариес может привести к болезням желудка, а поврежденные десны – это риск болезни Альцгеймера в будущем.

Чем опасны для человека пренебрежение стоматологом и заброшенные зубы? В эфире "Сніданку з 1+1" обсудили топ-5 болезней связанных с зубами.

На первом месте – желудок. Именно он первым страдает от неправильного ухода за зубами. Гастрит, язва и холецистит – такими могут быть последствия попадания в желудочно-кишечный тракт болезнетворных микроорганизмов из ротовой полости.

В зоне риска заболеваний также люди с неправильным прикусом. Они не достаточно тщательно пережевывают пищу, а следовательно провоцируют проблемы с пищеварением.

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Если зубы работают плохо, имеют какие-то свои болезни, то очевидно люди жуют пищу труднее и сложнее, а если так, то в желудок попадают уже не совсем пережеванные куски пищи. И желудку и кишечнику трудно их переваривать, и образуются те или иные болезни.

Вторая опасность – ангина. Вредные бактерии изо рта могут оседать на небных миндалинах и провоцировать эту болезнь. Ангина в свою очередь опасна осложнениями – ревматизмом и заболеванием почек. Поэтому крайне важно вовремя лечить даже малейшие дырочки в зубах.

Третье. От неухоженных зубов страдает сердце. Ведь травмирования в ротовой полости – это прямая дорога для микробов в крови и тканей сердца.

Оказывается, что бактерии любят мышцы сердца. То есть, они точно так же любит мышцы сердца, как, например, десны. Или например, как зубы.

Поэтому для того, чтобы бактерии не ели, не повреждали мышцу сердца, лучше, чтобы их просто не было. А это достигается просто чистотой зубов.

Четвертая причина ухаживать за зубами – риск возникновения инфаркта или инсульта. Оказывается, бактерии из ротовой полости могут оседать на стенках сосудов – в тех местах, где уже начали образовываться атеросклеротические бляшки. Такое укрепление в конечном итоге может привести к закупорке сосуда.

И пятое. Больные зубы и десны увеличивают риск болезни Альцгеймера. Такую связь недавно обнаружили немецкие ученые. Они доказали: именно бактерия, которая вызывает пародонтит, ускоряет развитие деменции.

Чтобы уменьшить риски всех этих болезней, обязательно чистите зубы после еды утром и вечером. И дважды в год посещайте стоматолога.