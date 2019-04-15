"Кровососы ждут нас повсюду: врач предупредил о начале сезона охоты клещей на людей

Медик отметил, что основная опасность быть укушенными подстерегает людей на пикниках, а особенно на традиционных майских шашлыках.

В Украине с потеплением начался сезон клещей, первые жертвы их укусов уже обращаются к врачам.

Какую опасность несут укусы клещей и как от них защититься, рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, передает «Обозреватель».

По словам врача, сезон клещей уже начался: "Как только потеплеет, солнце выйдет, они будут активно выходить, потому что их активность зависит от температуры. Уже первые укушенные пациенты к нам стали обращаться. Эти кровососы ждут нас всегда и везде. У меня были пациенты, когда человек нарвал цветов и принес домой, и с этого букета вылез клещ и укусил бабушку, которая жила в квартире и даже не выходила из дома".

Читайте такжеВ Украине обнаружили опасную инфекцию, от которой нет лекарств

Жигарев отметил, что основная опасность быть укушенными подстерегает людей на пикниках, а особенно на традиционных майских шашлыках.

"Но не надо далеко ехать, в киевском ботаническом саду очень много клещей, там даже висят транспаранты "Осторожно, клещи!" Посидите пять минут на траве, и этого будет достаточно", – предупредил он.

Медик объяснил, какие инфекции могут передавать паразиты: "Для Украины характерна и опасна болезнь Лайма, также известная как клещевой боррелиоз. Гораздо реже встречается клещевой энцефалит – это единичные случаи за десятки лет. А вот болезнь Лайма – это сотни больных каждый год".

"Эта инфекция хорошо лечится, но при одном условии – если человек в первые дни обратилась за помощью, и мы сразу назначаем лечение. Поскольку это болезнь "немного хроническая", нет острых симптомов, чтобы человек сразу бежал к врачу. А если это случится на второй-третий месяц или через полгода, лечить гораздо сложнее. Она не приводит к летальному исходу, но может провоцировать различные другие болезни – сердца, суставов", – рассказал он.

По словам эксперта, "от клещевого энцефалита есть более-менее эффективные вакцины, а от болезни Лайма – нет".

Жигарев также дал рекомендации тем, кого уже укусил клещ. Он назвал неэффективным популярный народный метод – заливать клеща маслом, чтобы тот якобы "задохнулся".

"Не надо экспериментировать, чем-то его заливать, поджигать и т. п... Надо просто обратиться к врачу. Если у вас есть возможность в течение часа обратиться за помощью, лучше пусть это сделает специалист. Если же вы в походе в горах и на 100 км никого нет, лучше вытащить самому. Чем больше он сидит, тем больше вероятность получить какую-то инфекцию", – рассказал он.

"Если вы активный человек, ходите в походы и подвергаете себя риску, есть специальные "клещедралки" в ветеринарных аптеках. Можно ее купить в походную аптечку. Если нет, есть действенный народный метод – сделать петлю. Берете плотную нить, накидываете на клеща, затягиваете осторожно. Очень осторожно и нежно его надо подтягивать, подкручивать и вытащить. Если сделать это резко, то он может частично остаться, и это опять-таки провоцирует инфицирование", – отметил врач.

Медик рекомендовал не выбрасывать такого клеща, а отнести его в медлабораторию на анализ: "Вы будете знать, инфицирован клещ или нет. Если эти данные будут у доктора, он сможет вам помочь".