Как убрать живот: главные правила борьбы с жиром

Для того, чтобы убрать живот, нужно не только заниматься спортом и правильно питаться.

До лета осталось немного меньше двух месяцев, и многие задумываются над тем, как похудеть и убрать жир на животе.

Для того, чтобы похудеть и заполучить плоский живот, необходимо правильно питаться, больше двигаться и выполнять специальные упражнения, пишет "Главред".

Как убрать живот

Главное условие, при котором с живота уйдет жир, — правильное питание. Чтобы заполучить плоский живот, придется отказаться от вредной еды — жирное, жареное, соленое, сладкое, мучное (в частности, нужно исключить из рациона фаст-фуд) и не пить алкоголь и газировку.

В рационе должно быть много белка и овощей, нужно пить достаточное количество воды. Большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 грамм белка на килограмм массы тела, а легкоатлетам — 1,3-1,8 грамм.

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При желании нарастить мышцы можно увеличить количество белка в рационе до 2 грамм на килограмм массы тела, но людям старшего возраста стоит придерживаться нормы в 1-1,3 грамма.

Норма воды, которую нужно выпивать в день, рассчитывается индивидуально — в среднем человеку нужно 30 миллилитров воды на один килограмм веса.

Еще одно условие для того, чтобы убрать живот — правильная осанка. На животе может не быть жира, однако из-за неправильной осанки живот может казаться большим. Также враг плоского живота — повышенное газообразование.

Чтобы скинуть живот, также необходимо уделять время кардио-тренировкам — не менее 40 минут в день, в частности, ходьбе, бегу, езде на велосипеде и, конечно, качать пресс.

Как скинуть живот: упражнения для живота

Для того, чтобы убрать живот, нужно применять комплекс мер, неотъемлемой частью которых являются упражнения для живота.

Чтобы убрать живот, можно делать упражнение складка:

Для выполнения упражнения складка нужно лечь на пол, а потом синхронно поднять ноги и руки, при этом руки должны тянуться к ступням. Во время таких движений тело должно напоминать латинскую букву V.

При выполнении складки мышцы пресса максимально нагружены, а спина не перенапряжена.

Чтобы заполучить плоский живот, стоит делать подъем ног лежа на полу:

Чтобы сделать упражнение для живота подъем ног, нужно лечь на пол, прижать поясницу к полу, а руки вытянуты вдоль тела (можно сделать замок за головой). Обе ноги нужно поднимать до угла в 45-60 градусов, при этом нельзя отрывать голову от пола. Ноги 1-2 секунды нужно держать поднятыми, а потом опускать.

Чтобы убрать живот, можно делать упражнение велосипед

Для выполнения упражнения для живота велосипед нужно лечь на пол, плотно прижать поясницу к полу, немного согнуть ноги в коленях (угол должен быть около 45 градусов), а руки положить на затылок.

Потом нужно делать ногами движения, которые делают во время езды на велосипеде. Колени должны двигаться к груди, при движении необходимо немного поворачивать корпус, округлять спину в грудном отделе, правым локтем стараться достать до левого колена, а левым локтем — правого колена. Движения должны быть плавными.

Чтобы заполучить плоский живот, можно делать боковую планку со скручиваниями

Для выполнения упражнения для живота боковая планка со скручиваниями нужно стать в боковую планку, оперевшись на локоть, выровнять корпус, прижать свободную руку к затылку и делать корпусом скручивания вниз.

Чтобы убрать живот, стоит делать вакуум

Упражнение вакуум нужно делать утром до приема пищи. Перед тем, как выполнять упражнение, необходимо выпить стакан воды с лимоном. Вакуум несложно делать — нужно выдохнуть, сделать глубокий вдох животом, а потом медленно освободить легкие от воздуха.

Потом нужно подтянуть живот к позвоночнику и немного вверх, как бы прижимая его под ребра и не дышать 5-10 секунд. После этого необходимо выдохнуть, расслабить живот, сделать 2-3 обычных вдоха-выдоха и повторить вакуум еще 5 раз.