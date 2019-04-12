В Чернигове от употребления неизвестного наркотического вещества умер подросток

На теле умершего парня повреждений не обнаружено. В одежде умершего обнаружен пакет с кристаллообразным веществом.

В Чернигове вчера от употребления неизвестного вещества умер подросток.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской местной прокуратуре.

Согласно информации, под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры городской отдел полиции проводит досудебное расследование по уголовному производству по факту смерти несовершеннолетнего, умершего после употребления неустановленного наркотического средства.

Установлено, что 11 апреля в дежурную часть Черниговского отдела полиции поступило сообщение от жителя Чернигова о том, что в собственной квартире обнаружил тело несовершеннолетнего.

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Во время осмотра места происшествия установлено, что в квартире, расположенной по адресу: улица Рокоссовского, в городе Чернигове, находится тело несовершеннолетнего, 2002 года рождения. На теле умершего парня повреждений не обнаружено. При осмотре в левом кармане брюк умершего обнаружен полиэтиленовый пакетик с кристаллообразным веществом. Также установлено, что накануне погибший приобрел указанный полиэтиленовый пакетик с кристаллообразным веществом, которое с другими лицами употреблял путем курения.

В ходе осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства.

С целью установления причин смерти, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следственный отдел Черниговского отдела полиции ГУНП в области начал уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Ранее на Закарпатье в карете скорой медицинской помощи скончался 10-летний мальчик, который отравился неизвестным веществом.