Супрун объяснила, как поддерживать гормональный фон без лекарств

Не обязательно сдавать анализы на все гормоны одновременно, чтобы быть уверенными, что все в порядке, говорит Супрун.

В различных проблемах со здоровьем обвиняют именно гормоны — вещества, которые выделяются в эндокринной железе или другом органе с эндокринной функцией, например, жировой ткани, но действуют по всему организму.

В Минздраве подробно объяснили все о гормонах: их действии и как заботиться о гормональном здоровье.

"Гормоны гипофиза — во многих случаях хороший индикатор остальных гормональных показателей. Не стоит идти сдавать анализы на все гормоны одновременно. Врач прежде всего смотрит на ваше состояние и назначит анализ “тропных” гормонов или конечных показателей (например, уровня сахара)", - пишет на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она дала несколько советов, как заботиться о своих гормонах:

▪ О чем бы не шла речь, следует правильно питаться и быть физически активными.

▪ Придерживайтесь здорового режима сна. Желательно спать не менее 7 часов. Люди, которым хронически не хватает сна, более склонны к тревожности, перееданию, они рискуют развить диабет второго типа или иметь нарушенные биоритмы.

▪ Ешьте как можно меньше сахаров и белой муки. Каши и цельнозерновой хлеб значительно лучшие источники углеводов. Они воспрепятствуют развитию диабета.

▪ Не надо постоянно перекусывать и бояться “падения глюкозы”, если только у вас не диабет. Делайте достаточные перерывы между приемами пищи — так клетки не будут терять чувствительность к инсулину.

▪ Потребляйте достаточное количество йода. Без йода щитовидная железа не может производить тиреоидные гормоны. Дневная потребность йода — до 150 мг. Это трудно посчитать — просто пользуйтесь йодированной солью (ее следует добавлять в холодные блюда) и ешьте морскую капусту.

▪ Следите за индексом и объем талии. Эти показатели вы можете узнать у семейного врача, если дома постоянно забываете это сделать. Именно вес и соотношение талии и бедер являются хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых болезней.

▪ Знайте о существовании гормональной терапии и применении гормональных контрацептивов с терапевтической целью. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

▪ Будьте физически активными. Это и отвлекает нас, благодаря этому мы успокаиваемся, тратит калории, снижает уровень сахара и вес, а следовательно, защищает тело от образования “лишних” эстрогенов жиром.

▪ Бросьте курить. Курение может влиять на уровень гормонов щитовидной железы.

▪ Для женщин критично как можно меньше потреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей.

▪ Не пользуйтесь пластиком, содержащим фталаты: это пластик типов 3, 6 и 7. Не нагревайте пищу в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее. Фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.

"Помните, не обязательно сдавать анализы на все гормоны одновременно, чтобы быть уверенными, что все в порядке. Следует быть чутким к своему состоянию и вовремя обратиться к врачу — после осмотра он скажет, какой именно анализ нужно сдать", - подытожила Супрун.