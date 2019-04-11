Жетоны метро и наличные деньги опасны для здоровья: можно подхватить менингит, сепсис и пищевое отравление

Среди вредных бактерий на деньгах и жетонах исследователи обнаружили возбудители стафилококка и патогенных энтеробактерий.

В рамках спецпроекта от "Путеводителя умного киевлянина" в Киеве провели микробиологические испытания нескольких наиболее употребляемых повседневных вещей, а именно — обычной купюры номиналом 1 гривня и жетон на метро, которые сдали в биохимическую лабораторию.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Kyiv Smart City Ярослав Бойко.

Выяснилось, что, расплачиваясь наличными, можно подхватить ряд болезней: атрофический гастрит, перитонит, плеврит, менингит, сепсис, дисбактериоз и пищевое отравление.

"Анализы нас поразили! Среди вредных бактерий были найдены возбудители стафилококка и патогенных энтеробактерий, которые могут вызвать серьезные заболевания. Это в очередной раз доказывает, что безналичный расчет не только экономит время и деньги, но и бережет ваше здоровье", - рассказал он.

Ранее ученые выяснили, что большинство магазинных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак. Так, в составе используемой для них термобумаги обнаружили бисфенол А - нарушитель гормональной деятельности человека.