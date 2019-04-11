"Несвободные радикалы" vs Супрун: у Ляшко снова подали иск против главы Минздрава

Ульяна Супрун назвала иск "радикалов" атакой против трансформации системы здравоохранения.

Народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Алексей Ленский подал новый иск в суд против исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сама Супрун сообщила на странице в Facebook.

По словам чиновницы, в иске содержится просьба запретить ей исполнять обязанности главы Минздрава.

"Иск подал Алексей Ленский. Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов. Своего рода “copy paste”, но, видимо, на этот раз со своего компьютера. По факту же причина - нарушение схем и коррупционных потоков, увольнение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними", - подчеркнула Супрун.

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Она добавила, что адвокатский запрос по этому иску в Минздрав поступил от той же адвокатской фирмы GoLaw law firm, что обслуживает уволенных за коррупцию ректоров медицинских университетов Екатерину Амосову и Валерия Запорожана.

"Это исковое заявление - не что иное, как очередная атака против трансформации системы здравоохранения. В то время, когда внимание всего общества приковано к выборам и их результатам - силы адептов "советского союза", "русского мира" и фармацевтической мафии планируют отстранить нашу команду из Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении чиновницы.

Она пообещала и далее "сражаться за жизнь и здоровье украинцев" при любых условиях и любых обстоятельствах.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра. Одновременно суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В тот же дня министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу о Супрун.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей, среди прочего, уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможке и распределении лекарств или же направлении людей на лечение за границу.

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11 февраля суд начал рассмотрение ходатайства Министерства юстиции об отмене мер обеспечения иска в деле по выполнению Супрун обязанностей министра здравоохранения.

13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава, парализованную из-за судебного запрета Супрун исполнять обязанности министра. Чтобы обеспечить непрерывность работы министерства, Кабинет министров своим распоряжением разрешил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена правительства.

14 февраля Окружной админсуд Киева отменил решение об отстранении Супрун. Она есть в.а. главы Минздрава с 1 августа 2016 года.