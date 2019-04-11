В Украине запретили популярный раствор для инъекций

В Украине запретили серию препарата "Раствор Рингера".

В Украине временно запретили одну серию препарата "Раствор Рингера".

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Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о растворе для инфузий "Раствор Рингера" по 200 мл в бутылках серии АМ1028/1-1. Производитель - ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Временный запрет установили из-за непредусмотренной побочной реакции при применении серии АМ1028/1-1 "Раствора Рингера".

Отметим, что данное лекарственное средство применяется при обезвоживании вследствие длительной рвоты, поноса, обширных ожогов, отморожений и т.д. Также раствор применяют во время операций и после них.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию дезинфицирующего препарата "Этанол 96".