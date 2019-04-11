Землю накроют две мощные магнитные бури: как справиться (видео)
В апреле прогнозируются серьезные магнитные бури. Их пик придется на 12 и 18 число.
Опасным для метеозависимых людей ученые назвали 18 апреля, ведь в этот день магнитная буря достигнет пика своей активности ранним утром. В эти дни, 12 и 18 числа, повысится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Магнитные бури: как уберечься
Старайтесь не нервничать в дни магнитных бурь, избегать негативного общения и любых конфликтов. Также в период метеоударов следует меньше физически работать, больше пить воды, отказаться от дальних поездок.
"Нужно держать под рукой необходимые лекарства. Ведь в эти дни часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Человек становится уязвимым, чувствует беспокойство и страхи", - говорят врачи.
Магнитные бури часто провоцируют:
- сонливость или чрезмерную возбужденность;
- ухудшение самочувствия;
- нервозность, несдержанность, раздражительность;
- рассеянность.