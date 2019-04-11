Землю накроют две мощные магнитные бури: как справиться (видео)

В апреле ожидается целых шесть магнитных бурь, первая - 12 числа.

В апреле прогнозируются серьезные магнитные бури. Их пик придется на 12 и 18 число.

Опасным для метеозависимых людей ученые назвали 18 апреля, ведь в этот день магнитная буря достигнет пика своей активности ранним утром. В эти дни, 12 и 18 числа, повысится риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Магнитные бури: как уберечься

Старайтесь не нервничать в дни магнитных бурь, избегать негативного общения и любых конфликтов. Также в период метеоударов следует меньше физически работать, больше пить воды, отказаться от дальних поездок.

"Нужно держать под рукой необходимые лекарства. Ведь в эти дни часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Человек становится уязвимым, чувствует беспокойство и страхи", - говорят врачи.

Магнитные бури часто провоцируют:

- сонливость или чрезмерную возбужденность;

- ухудшение самочувствия;

- нервозность, несдержанность, раздражительность;

- рассеянность.