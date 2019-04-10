Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Каждая пятая смерть в мире происходит именно из-за того, что люди не едят здоровую пищу.

Неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. Больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска.

Это - результаты большого исследования о влиянии питания на здоровье. Данные собраны из 195 стран с 1990 по 2017 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Что не так с питанием? Слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также люди потребляют очень мало орехов, семян, свежих овощей, омега-3 жирных кислот и клетчатки. Представьте, что каждая пятая смерть в мире происходит именно из-за того, что люди не едят здоровую пищу", - рассказала она.

Исследование показывает, что влияние отдельных диетических факторов изменяется в разных странах. Но именно чрезмерное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе служат причиной более 50% смертей, которые связаны с питанием. Другая часть связана с высоким уровнем потреблением красного мяса и процесированных мясных продуктов, подслащенных напитков и транс-жиров.

Читайте такжеСупрун назвала самые опасные напитки: вызывают выкидыши и рак

Что именно не так:

1. Нам советуют потреблять минимум 200-300 грамм фруктов в день. Но большинство людей выполняет лишь треть нормы — 94 грамма. Если представить — это очень небольшое яблоко.

2. Дневная норма цельнозерновых продуктов составляет 100-150 граммов, но “нормой” для многих является 29 граммов в день. Мы должны потреблять 3-5 кусочков цельнозернового хлеба, а едим меньше одного.

3. Соли следует потреблять не более 3 тысяч мг в день, лучше еще меньше. Но эта норма обычно преувеличивается в 2 раза.

4. Норма семечек и орешков в день равна 16-25 граммов. Но многие едят всего 3 грамма — это половина грецкого ореха.

5. 290-430 граммов в день мы должны есть овощей. По размеру это примерно 5-7 средних морковок. Но большинство людей едят около 190 граммов — это как три небольшие морковки.

"Добавьте к этому бесконтрольное употребление высококалорийной и жирной пищи, газированные, сладкие напитки, сладости, регулярные малопитательны перекусы и переедания", - отметила Супрун.

Читайте такжеДиетолог назвала лучший способ, как похудеть и не считать калорий

Что делать, чтобы улучшить свой рацион:

➡ Уменьшайте потребление соли. Выбирайте продукты с пониженным содержанием соли, читайте этикетку — если соль в начале списка ингредиентов, то это означает ее чрезмерное содержание, замените соль на пряности и старайтесь готовить дома — это лучший способ контролировать количество потребляемой соли.

➡ Выбирайте цельнозерновые продукты вместо хлеба из белой муки или батона. Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки, макаронным изделиям из муки грубого помола.

➡ Ешьте больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты. Уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленными сахарами. Овощи и фрукты не только полезны, но и доступны.

➡ Не ешьте много сахара. Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление — не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар, не ешьте дополнительно сладости.

➡ Контролируйте размер порции. Сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы едите. Чтобы уменьшить риски переедания — следите за размером порций различных продуктов. Размер может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей или пищевых рекомендаций, которых вы придерживаетесь.