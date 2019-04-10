В Украине проснулись переносчики смертельной болезни: как уберечься (видео)

В Украине уже стартовал сезон клещей.

Весеннее потепление, первые пикники - и в больницах уже ждут наплыва пострадавших от укусов клещей.

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Проснулись уже все разновидности клещей, и даже самые опасные из них, которые переносят смертельную болезнь Лайма, говорится в сюжете ТСН.

Пик их активности прогнозируют на Пасху и майские праздники. Поэтому эксперты посоветовали, как уберечься и что нужно знать.

Если покраснение после укуса клеща увеличивается, нужно сразу идти к врачу, советуют специалисты.

Кроме того, для удаления клеща существует специальный гаджет, он продается в ветеринарных аптеках.

Последствия несвоевременного лечения болезни Лайма - страшные: от артрита до менингококковых поражений, потери координации и движения.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине зарегистрировано 2 тысячи 403 случа болезни Лайма, или боррелиоза.