В Украине проснулись переносчики смертельной болезни: как уберечься (видео)
Весеннее потепление, первые пикники - и в больницах уже ждут наплыва пострадавших от укусов клещей.
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Проснулись уже все разновидности клещей, и даже самые опасные из них, которые переносят смертельную болезнь Лайма, говорится в сюжете ТСН.
Пик их активности прогнозируют на Пасху и майские праздники. Поэтому эксперты посоветовали, как уберечься и что нужно знать.
Если покраснение после укуса клеща увеличивается, нужно сразу идти к врачу, советуют специалисты.
Кроме того, для удаления клеща существует специальный гаджет, он продается в ветеринарных аптеках.
Последствия несвоевременного лечения болезни Лайма - страшные: от артрита до менингококковых поражений, потери координации и движения.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине зарегистрировано 2 тысячи 403 случа болезни Лайма, или боррелиоза.