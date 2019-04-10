Супрун назвала самые опасные напитки: вызывают выкидыши и рак

Также в Минздраве посоветовали безопасный энергетик, который не навредит здоровью.

В Министерстве здравоохранения рассказали о разных напитках и их влиянии на организм.

Так, на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун назвала вредные напитки и назвала полезную альтернативу им.

Можно ли пить воду из-под крана?

Только если она отстоянная и кипяченая, а лучше — профильтрованная. Даже если вы проверили воду и она чистая от бактериального загрязнения, пить ее сразу из-под крана нельзя.

Так, отстаивание позволяет вредным веществам осесть. А фильтрация избавляет воду от мелких частиц, например, ржавчины, а также ионов. Не забывайте вовремя менять фильтр, иначе эти частички начнут выходить с него в воду, а не наоборот.

Можно ли пить минеральную воду?

Минеральные воды с содержанием кальция и магния могут иметь как малую, так и среднюю жесткость/минерализацию. Ее уровень важен прежде всего тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем.

"Для кого-то минералка с магнием и кальцием — это источник полезных ионов, которые хорошо усваиваются, а для кого-то - увеличение риска камней в почках. Если у вас проблемы с давлением, пищеварением, почками, работой сердечно-сосудистой системы, посоветуйтесь с врачом относительно жесткости и минерального состава воды, который вам подойдет. Обратите также внимание, что натриевая минеральная вода может повысить давление", - подчеркнула Супрун.

Энергетики. Они вредные

ВОЗ предостерегает: в энергетиках очень много сахара, кофеина и других стимулянтов, и при постоянном потреблении они систематически портят здоровье.

Читайте такжеПод Харьковом годовалый ребенок отравился водой из колодца

Если постоянно пить энергетики, то будет следующее, предупреждает и.о. главы Минздрава:

▪ чрезмерное потребление кофеина, которое может проявиться в гипертензии, повышенном сердцебиении, тошноте и даже конвульсиях;

▪ диабет второго типа: кофеин снижает чувствительность к инсулину, а сахар энергетиков повышает уровень глюкозы в крови. В одной баночке — 28 граммов сахара, а дневная норма потребления добавленных сахаров — до 50 граммов, а лучше — до 30;

▪ выкидыши на позднем сроке, мертворождение или рождение детей с низким весом;

▪ повреждения зубов;

▪ нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем — сердце болит, голова не работает, режим сна нарушен, хочется еще энергетика;

▪ ожирение;

▪ агрессивное поведение;

▪ сочетание энергетиков и спорта увеличивает риск черепно-мозговых травм;

▪ склонность к другим зависимостям.

Также исполняющая обязанности министра здравоохранения предостерегает людей от потребления сладких газированных напитков.

Это чревато такими последствиями:

▪ ожирением, в том числе у детей;

▪ инсулинорезистентностью и риском диабета. Если пить два стакана сладкого и шипучего ежедневно, то риск диабета возрастает на 26%;

▪ риск подагры возрастает на 80%, если каждый день освежаться “ситро”. Исследование длилось 22 года;

▪ более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний;

▪ привычкой к потреблению сладкого;

▪ высший риск кариеса;

▪ фосфорная кислота сладких напитков требует уравновешивания. Поэтому из костей выходит кальций;

▪ сладкие напитки могут увеличивать вероятность рака.

"Соки тоже не является здоровой альтернативой. Свежевыжатые тоже, но их можно комбинировать с овощами и уменьшать тем самым содержание сахара. Все потому, что в них высокий гликемический индекс и гликемическая нагрузка — это то самое, что поесть конфет — опять низкая кислотность (которая вредит зубам). Фрукты лучше употреблять целыми или в виде фруктово-овощных смузи", - рассказала Супрун.

Диетические напитки с заменителями сахара немножко лучше, но такие подсластители, как сахарин, влияют на микрофлору кишечника. А от нее зависит наша склонность к диабету, ожирению, депрессии и нездоровой пище, предупредила и.о. главы Минздрава.

Также Супрун назвала альтернативу воде, например, самостоятельно приготовленный лимонад, узвар из сухофруктов, фильтрованный кофе.

"Лучшим источником минералов являются молочная сыворотка: в одном стакане четверть дневной нормы кальция и фосфора, и десятая часть потребности в цинке, калии и магнии. Смешайте сыворотку с соком, и получите безопасный энергетик", - подытожила Супрун.