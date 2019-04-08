Грипп "косит" украинцев: в Кировоградской области умерли два человека

Больные поздно обратились за помощью врачей.

От осложнения гриппа в Кировоградской области умерли два человека.

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Об этом сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре.

Когда же у больных появились симптомы гриппа, начали лечиться дома и поздно обратились за помощью врачей.

"Мужчина находился в группе медицинского риска, имел сопутствующие заболевания: тяжелую форму болезни печени. У него развилась тяжелая форма двусторонней геморрагической пневмонии и, к сожалению, он умер. Также умерла 38-летняя жительница с Кропивницкого, которая находилась также в группе медицинского риска. Она имела нарушения иммунитета и была ВИЧ-инфицированной", – пояснила "24 каналу" замдиректора Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук.