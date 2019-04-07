Супрун развенчала пять мифов об аутизме

Наличие отдельных симптомов не означает, что у ребенка аутизм.

На этой неделе весь мир распространял информацию об аутизме (расстройства аутистического спектра (РАС)). Во всех странах люди с РАС сталкиваются с дискриминацией и нарушением их прав.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, существует много мифов, например, что все люди с РАС похожи на героя Дастина Гофмана в фильме "Человек Дождя" (Rain Man). "Но каждый человек индивидуален и имеет свои особенности и свои возможности. Кто-то способен жить самостоятельно и продуктивно, другие нуждаются в постоянной поддержке", - отмечает чиновница.

Супрун отмечает, что аутизм не является болезнью. "Расстройства аутистического спектра - это не болезнь, а нарушение развития, которое характеризуется трудностями с социальным взаимодействием и общением. Аутизм невозможно вылечить, однако со временем можно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни", - пишет и.о. министра.

Также Супрун отрицает миф, что аутизм связан с вакцинацией. "Многочисленные исследования доказывают, что вакцины ни в коем случае не могут вызвать развитие аутистических расстройств у детей. Согласно имеющимся научным данным, существует много факторов, которые увеличивают вероятность появления у ребенка РАС, включая факторы окружающей среды и генетики", - говорится в сообщении.

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Также чиновница пишет, что аутизм не является редким нарушением. "По данным ВОЗ, 1 ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра. В Украине зарегистрировано более 7 тысяч таких детей (7 491 в 2017 году)", - говорит Супрун.

Супрун опровергает миф о том, что все люди с аутизмом - гении или имеют нарушения интеллекта. "Все люди разные. Так, среди них есть те, кто может решать сложные математические задачи и обладает феноменальной памятью, а есть люди и со средними способностями. Люди с РАС могут быть чрезвычайно одаренными, однако им нужно гораздо больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому", - добавляет руководитель Минздрава.

Также Супрун опровергает тезис о том, что люди с аутизмом - замкнутые, не хотят общаться и им никто не нужен. "Все испытывают потребность в общении. У людей с РАС могут возникать трудности с использованием социальных навыков, поэтому им сложнее строить отношения. Но еще никто не отказывался от друзей, которые могут высказать поддержку и понимание", - написала Супрун.

Также она добавила, что если родители заметили у ребенка ощутимое нарушение речи, отсутствие эмоционального контакта с людьми, склонность к уединенности, тревожность среди других людей, вспышки гнева из-за неудачи, стереотипное поведение (ребенок совершает одни и те же действия на протяжении долгого времени: повторяет одно и то же слово, бегает по кругу, раскачивается из стороны в сторону и т. п) - об этом надо рассказать врачу ребенка.

"Наличие отдельных симптомов не означает, что у нее РАС. В то же время, необходимо получить квалифицированный ответ", - подчеркнула Супрун.

Как сообщал УНИАН, по всему миру 2 апреля надевают голубое в знак поддержки людей с аутизмом, расстройством развития нервной системы, что затрудняет коммуникацию. Последние исследования все чаще, кроме генетических причин, относят аутизм к расстройствам, связанным с загрязнением окружающей среды, пищи и питьевой воды.