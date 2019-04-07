Правильное питание, вакцинация и отсутствие вредных привычек: Супрун напомнила о здоровом образе жизни

7 апреля отмечают Всемирный день здоровья.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила украинцам о здоровом образе жизни во Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля.

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Супрун напомнила, что надо “подтянуть”, чтобы лучше заботиться о себе и близких.

Чтобы жить долго и здорово, следует уменьшить в своем рационе булочки, сахар, соль и колбасу. Кроме того, стоит потреблять необходимое количество воды, есть овощи, фрукты, рыбу, яйца и молочные продукты. Здоровая диета поможет снизить риски заболеть сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака.

По ее словам, не стоит забывать про физическую активность. Чрезмерное сидение замедляет обмен веществ. Это влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости. Умеренная физическая активность уменьшит риск появления избыточного веса и развитие серьезных болезней внутренних органов.

Также стоит отказаться от от употребления алкоголя и курения. А люди, которые курят сигареты, в 15-30 раз чаще получают рак легких или умирают от этой болезни, чем люди, которые не курят.

Супрун также рекомендует вакцинироваться. Прививки помогут уберечься от инфекционных болезней, если нет к ним иммунитета. По данным ВОЗ, вакцинация предотвращает 2-3 млн смертей ежегодно. Еще 1,5 млн смертей можно было бы избежать, если улучшить охват вакцинацией.

По словам Супрун, стоит обратить внимание на профилактические обследования. 80% смертей в Украине вызывают заболевания с поздним началом лечения, в частности, рак, диабет и сердечно-сосудистые болезни. Регулярные осмотры у врача - один из способов защитить себя и свою семью.

Также стоит выбрать своего врача, отметила Супрун. Более 27 млн украинцев уже выбрали своих врачей. Семейный врач - это гарантия квалифицированной консультации по большинству вопросов, которые касаются здоровья.

Супрун отметила, что стоит знать свои права в системе здравоохранения. По словам Супрун, это не только элемент здорового образа жизни, но и способ сделать здоровее всю медицинскую систему.