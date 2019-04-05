Эксперт рассказала, как сделать плоским живот

Просто качать пресс недостаточно для плоского живота.

Известный фитнес-тренер Анита Луценко поделилась советами, как избавиться от лишнего жира на животе.

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Важно понимать, что жир на животе зависит от еды и от осанки не меньше, чем от скручиваний, написала она на своей странице в Instagram.

Луценко дала несколько советов для тех, кто мечтает о плоском животике:

1. Наладьте питание: уберите фаст-фуд, сладкие напитки, перекусы на ходу, избыток жира и сладости, алкоголь.

2. Встаньте к стене спиной и сравните позицию со своей привычной осанкой (поясницу не прогибайте, а приблизьте к стене). Постойте 1 минуту.

3. Подумайте про упражнение Кегель. Подтяните анус вверх и посмотрите еще раз на живот! Втянулся? Занимайтесь внутренними мышцами.

4. Качайте пресс

"Если вы выполните все пункты, то живот не может быть не плоским", – подвела итоги фитнес-тренер.

Ранее ученые выяснили, что для снижения и поддержания веса гораздо эффективнее выбирать активные нагрузки, а не диеты.