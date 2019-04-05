Диетолог назвала самый полезный суп и объяснила, нужно ли есть первое блюдо ежедневно

Лучше всего готовить или есть овощные супы, говорит диетолог.

5 апреля отмечают Международный день супа. О пользе супов и других первых блюд мы обычно слышим от старшего поколения. Все это идет из прошлого, когда есть было нечего.

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Поэтому действительно ли так полезен суп и является ли он обязательным в рационе человека, который хочет правильно питаться, "Здоровью 24" объяснила диетолог Екатерина Павлова.

На самом деле супы, борщи – не обязательный элемент здорового питания. "Если же любите есть первые блюда – не стоит от них отказываться. А если не любите – не стоит себя заставлять. Лучше всего готовить или есть овощные супы. В таком отваре очень много витаминов и микроэлементов. Готовьте легкий суп, без зажарки", - отметила диетолог.

"Мясной бульон – сомнительная польза. Многие экстрактивные вещества содержатся в отваре, то есть все вредное из мяса – в отвар. Если еще и магазинное мясо – то там могут быть антибиотики. Мясные супы готовьте на втором бульоне и только из домашнего мяса. Для этого следует отварить мясо 30 минут, воду слить и все варить вместе с овощами", - говорит врач.

Диетолог не советует есть первые блюда горячими. Кипяток обжигает пищевод, на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что есть можно любой сыр, но выдержанный (зрелый) считается более полезным.