В Хмельницком произошло массовое отравление детей, пятеро побывали в реанимации

На сегодня в инфекционную больницу с диагнозом гастроэнтероколит госпитализировали 24 ребенка.

В Хмельницкую инфекционную больницу поступили 11 детей до года с подозрением на кишечную инфекцию. Четверо из них ели продукцию с молочной кухни.

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"Сегодня по состоянию на 12:00 в нашей больнице с предварительным диагнозом гастроэнтероколит находятся 24 ребенка. У 22 пациентов выделен ротавирус. Среди всех госпитализированных - 15 детей ели продукцию с молочной кухни, которую изготавливают при Хмельницкой городской детской больнице. У 12 подтвержден ротавирус. В реанимации побывали 5 детей", - рассказала местному сайта "Е" главный врач инфекционной больницы Оксана Поддубная.

Ситуацию по молочной кухне прокомментировала главный врач городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня.

"Нам жаль, что возникла такая ситуация. Сегодня были взяты пробы «молочки» и проведены смывы. Результаты покажут, стала ли продукция нашей кухни причиной отравления детей. Сейчас мы прекратили выдавать продукцию. Больница не может рисковать другими детьми, которые питаются нашей «молочкой». Средства, которые были оплачены за продукцию, будут возвращены. Мы надеемся, что в ближайшее время выяснится, что стало причиной отравления", - рассказала она.

Как сообщалось, 3 апреля под Харьковом годовалый ребенок отравился водой из колодца, которой его напоила мать.