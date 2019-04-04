В Ривненской области в больницу доставили мальчика, которого нетрезвая мать неделю не выпускала из квартиры

Мальчика освободили спасатели, добравшись по лестнице до окна квартиры на седьмом этаже.

В г. Вараш Ривненской области в больницу доставили четырехлетнего мальчика, которого нетрезвая мать неделю не выпускала из квартиры.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, 3 апреля к спасателям обратились работники полиции с просьбой помочь открыть дверь квартиры, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

На месте происшествия сотрудникам ГСЧС пришлось использовать автолестницу, чтобы через окно попасть в помещение и открыть входную дверь, так как женщина, которая находилась внутри, не открывала.

В квартире полицейские и работники социальных служб увидели нетрезвую 24-летнюю женщину и ее 4-летнего сына.

В свою очередь в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области сообщили, что информация о помощи правоохранителей по месту жительства жительницы Вараша, которая ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности в отношении своего малолетнего ребенка, поступила от работника городского центра социальных служб.

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«Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции сразу выехали на вызов, где выяснили, что в течение недели мать не приводила четырехлетнего сына в садик. Когда их по месту жительства посетили социальные работники, женщина, находившаяся в квартире с ребенком, на стук в дверь не реагировала», - говорится в сообщении.

По информации социальных служб города, ранее молодая мать неоднократно попадала в их поле зрения из-за злоупотребления алкоголем, ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и состояла на учете.

«В прошлом году женщина стала на путь исправления - устроилась на работу и прекратила употреблять спиртные напитки. Сейчас же, узнав, что несколько дней подряд мальчик не посещает садик, а его мать беспричинно не выходит на работу, социальные работники подняли тревогу и обратились в полицию», - отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это подтвердило заключение освидетельствования - 3,15 промилле алкоголя в крови.

«Поскольку при таких условиях дальнейшее пребывание малолетнего ребенка дома было невозможно, мальчика поместили в детское отделение медицинского учреждения», - добавили в полиции.

В отношении матери ребенка полицейские составили административный протокол по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Протокол направлен на рассмотрение в местный суд. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Сейчас решается вопрос о повторном взятии семьи под сопровождение.

Ранее в больницу имени Мечникова в Днепре родственники привезли женщину, доведенную до комы 3 степени.