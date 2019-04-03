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В Днепре женщина-"бабочка" родила здорового ребенка (фото)

18:26, 03 апреля 2019
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Ребенок родился здоровым / фото facebook.com/f.a.olya

Об этом на своей странице в Facebook сообщила врач роддома Елена Фандеева.

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"Бабочками" называют пациентов с буллезным эпидермолизом. Это редкая группа наследственных заболеваний, которые поражают кожу, слизистые оболочки и внутренние органы. Рождение ребенка у таких больных – редкость.

Родители ребенка, узнав о беременности, решили единогласно – рожать. Несмотря на проблемы, врачи сохранили жизнь матери и ребенка.

Ранее СМИ сообщали, что в польском Гданьске 11-летняя девочка с Украины родила ребенка.

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Теги: #Днепр#беременность#родыпогода в Днепропетровске