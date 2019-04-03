В Днепре женщина-"бабочка" родила здорового ребенка (фото)

Несмотря на проблемы, врачи сохранили жизнь матери и ребенка.

В роддоме больницы им. Мечникова в Днепре произошло невероятное: женщина-"бабочка" родила здорового ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила врач роддома Елена Фандеева.

Читайте такжеВ Сумах вот коры умерла роженица - роддом закрыли на карантин (видео)

"Бабочками" называют пациентов с буллезным эпидермолизом. Это редкая группа наследственных заболеваний, которые поражают кожу, слизистые оболочки и внутренние органы. Рождение ребенка у таких больных – редкость.

Родители ребенка, узнав о беременности, решили единогласно – рожать. Несмотря на проблемы, врачи сохранили жизнь матери и ребенка.

Ранее СМИ сообщали, что в польском Гданьске 11-летняя девочка с Украины родила ребенка.