Супрун рассказала, когда в Украине будут делать бесплатные тесты на рак

Направление на бесплатную диагностику по онкозаболеваниям можно будет получить у семейного врача.

С лета 2019 года украинцы смогут бесплатно делать скрининговые исследования о наличии онкологических заболеваний.

Об этом во время заседания правительства заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает ТСН.

Читайте такжеУкраинцам напомнили об опасной болезни, которую следует выявлять на ранней стадии (видео)

"В гарантированном пакете услуг первичного звена есть скрининговые тесты на рак. Этим летом мы с правительством будем развивать программу "Бесплатная диагностика", будут дополнительные тесты по раннему выявлению", - рассказала она.

По словам Супрун, с лета каждый украинец сможет пойти к своему семейному врачу и получить направление на бесплатную диагностику по онкозаболеваниям.

Кроме этого, глава Минздрава отметила, что сейчас в Украине очень высокий уровень смертности от онкозаболеваний именно из-за поздней диагностики.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что онкобольным людям нужно исключить из рациона сахар, поскольку рак его "любит".