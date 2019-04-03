На Львовщине бешеный кот покусал четырех людей

Домашнее животное не было привито против бешенства.

В Яворовском районе Львовской области зарегистрирован случай бешенства: бешеный кот покусал и поцарапал четырех жителей села Оселя.

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Об этом сообщила врач-эпидемиолог, заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Яворивского районного отдела областного лабораторного центра Вера Левицкая, передает ЯГ+.

С ее слов, во время проведения прививок во время карантина этот домашний кот убежал, поэтому не был привит против бешенства. Животное погибло.

Ранее в Запорожской области экспертиза подтвердила диагноз «бешенство» у волчицы, которая покусала троих жителей села Нововасильевка Бердянского района.