На Львовщине бешеный кот покусал четырех людей
14:24, 03 апреля 2019Страна
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Домашнее животное не было привито против бешенства.
Животное погиб / фото ru.golos.ua
В Яворовском районе Львовской области зарегистрирован случай бешенства: бешеный кот покусал и поцарапал четырех жителей села Оселя.
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Об этом сообщила врач-эпидемиолог, заведующая отделением организации эпидемиологических исследований Яворивского районного отдела областного лабораторного центра Вера Левицкая, передает ЯГ+.
С ее слов, во время проведения прививок во время карантина этот домашний кот убежал, поэтому не был привит против бешенства. Животное погибло.
Ранее в Запорожской области экспертиза подтвердила диагноз «бешенство» у волчицы, которая покусала троих жителей села Нововасильевка Бердянского района.
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