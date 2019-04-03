Названы продукты, которые мешают похудению
Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко назвала идеальным ужином термически обработанные овощи.
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А вот свежие овощи вызывают процесс брожения в организме, нарушают пищеварение и, как следствие, могут мешать процессу похудения. Об этом диетолог написала на своей странице в Instagram.
"Теория про брожение говорит, что овощи свежие вечером нельзя есть, потому что будут бродить и будут мешать похудению, правильному пищеварению и правильному усвоению. А вот если их есть термически обработанными, они не будут давать такой реакции и процесс брожения сведется на минимум", - отметила она.
Усенко привела список продуктов, мешающих похудеть:
- сырые белокочанная и квашеная капуста, картофель, томаты, горох, фасоль, лук, чеснок усиливают газообразование;
- цитрусовые, бананы, виноград, груши, яблоки, персики, абрикос, чернослив - натощак приводят к сильному метеоризму;
- белый и чёрный хлеб, пироги, сдоба;
- куриные и перепелиные яйца в виде омлета или яичницы;
- свежее молоко, сыр, кефир, простокваша, домашнее сливочное масло;
- сахар и различные кондитерские изделия;
- газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки, кисели.
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