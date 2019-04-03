Сокращение курения зависит от рекомендаций врачей: опрос медицинского сообщества

Курение – актуальная проблема здравоохранения и фактор риска развития многих заболеваний. В мире курят 1,3 млрд людей, а 7 млн ежегодно умирают от последствий вдыхания сигаретного дыма.

Эффективным и рентабельным способом улучшения ситуации и профилактики неинфекционных заболеваний считается полный отказ от курения. Именно врачи - одно из главных звеньев в достижении этой цели, поскольку при отказе от курения наиболее сложным является преодоление зависимости.

В Украине, по данным эпидемиологического обследования городского населения в возрасте 18-64 лет, после перенесенного инфаркта миокарда продолжают курить каждый 5й мужчина и каждая 10ая женщина. Несмотря на то, что 60%-90% курящих говорят о желании бросить, только 30% сообщают о серьезных попытках. Самостоятельно это удается 5-7%.

Общепринятая стратегия строится на жестких запретах и нулевой толерантности к курящим, но такие действия не учитывают наличия табачной зависимости и поэтому малоэффективны. В докладе «Уменьшение вреда при никотиновой зависимости» Королевской коллегии врачей Великобритании, рассматривается стратегия «снижения вреда». Она предполагает пересмотр целей лечения. Если при традиционной терапии задача — полный отказ от курения, то стратегия уменьшения вреда заключается в устранении токсических веществ, образующихся при горении табака, и удовлетворении привычки за счет поступления чистого никотина.

Стратегия уменьшения вреда подразумевает переход на продукты сниженного риска: препараты никотинзаместительной терапии и электронные системы доставки никотина (ЭСДН) - электронные сигареты и системы нагрева табака. Использование ЭСДН имеет две цели: снижение негативных последствий для здоровья и постепенное сокращение интенсивности курения, вплоть до полного отказа.

В международных рекомендациях по профилактике и лечению табачной зависимости все чаще ЭСДН рассматриваются как средство отказа от курения. Но отсутствие единого мнения в экспертной среде приводит к тому, что медицинские работники вынуждены пользоваться собственными суждениями. С целью оценить мнение медицинского сообщества в отношении ЭСДН в Украине, «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» провел опрос среди 305 врачей. Результаты, опубликованные в издании «Здоровье Украины», показали:

Независимо от специализации или статуса курения, 97% врачей согласны с вредом курения и его негативным влиянием на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 6 из 10 отождествляют вред никотина с остальными компонентами табачного дыма, и только 5% рассматривают никотин как сравнительно безопасное вещество, что свидетельствует о сформированых заблуждениях, ведь никотин не приводит к болезням, связанным с курением. 32,5% респондентов считают препараты НЗТ (никотинзаместительной терапии) эффективным способом отказа от курения. 42,6% рассматривают их как средства, помогающие пациентам снизить интенсивность курения, и уменьшить воздействие на организм. 43% рассматривают ЭСДН как подвид НЗТ, способный удовлетворять аддиктивное влечение и справляться с психологической зависимостью. 22% уверенны в эффективности ЭС как способа отказа от курения. 39,3% рассматривают их как относительно безопасный способ получения никотина. Несмотря на осторожность, в оценке эффективности и безопасности ЭС, 56,4% поддерживают переход пациентов от курения традиционных сигарет на альтернативные продукты.

Специалисты хотят получать больше научной информации об использовании ЭСДН в качестве средства отказа от курения и снижения вреда для помощи в преодолении табачной зависимости. Информированность медицинского сообщества позволит опровергнуть стереотипы вокруг использования таких продуктов, сделать их более доступными, и, как результат, может способствовать сокращению курения.

Тогда как в Украине такой подход только набирает обороты, развитые страны уже получили первые результаты. Правительства стран ЕС, США, Канады и Австралии полностью или частично оплачивают назначенное врачом лечение никотинизма при помощи ЭСДН, считая это экономически выгодным. А Великобритания, Норвегия, Швеция и Исландия продемонстрировали жизнеспособность стратегии уменьшения вреда в сокращении частоты традиционного курения и уменьшении до рекордно низких показателей смертности, обусловленной потреблением табака.