Аутизм: что это за расстройство и почему о нем говорят 2 апреля

День распространения информации об аутизме начали, чтобы распространять информацию об этом расстройстве во всем мире.

По всему миру 2 апреля надевают голубое в знак поддержки людей с аутизмом, расстройством развития нервной системы, которое затрудняет коммуникацию. Последние исследования все чаще, кроме генетических причин, относят аутизм к расстройствам, связанным с загрязнением окружающей среды, пищи и питьевой воды.

В Украине официально зарегистрировано более 4 тысяч людей с аутизмом, но представители общественных организаций, которые занимаются этой проблемой, говорят, что на самом деле таких людей гораздо больше, сообщает "Радио Свобода".

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Людям с этим расстройством очень трудно коммуницировать с миром и общаться с другими людьми. Первые признаки аутизма обычно проявляются у детей до 3-х лет и если родители и врачи вовремя заметят, то такому человеку можно помочь удержать связь с миром. К тому же, интеллект аутистов не всегда понижен, очень часто такие люди проявляют хорошие, а иногда и исключительные способности в определенных сферах.

День распространения информации об аутизме начали, чтобы распространять информацию об этом расстройстве во всем мире. Голубой цвет и пазлы являются символами этого дня. Аутизм как отдельную проблему выделили лишь в конце 30-х годов прошлого века. С тех пор изменились подходы к лечению и диагностике. Уже диагностируют целый спектр расстройств, которые относят к аутизму. Совершенствование диагностики и увеличило количество диагностированных случаев.

Традиционно 2 апреля во всех странах, и в Украине тоже, проходят акции и флешмобы, целью которых является обратить внимание на данную проблему. Акции проходят на Европейской площади в Киеве и главных площадях других украинских городов.

«Аутизм неизлечим, но при своевременной диагностике и коррекционном вмешательстве ребенок может быть адаптирован к жизни во взрослом возрасте», – говорят участники акций.

Так, в частности, родителям советуют консультироваться со специалистами, если:

- малыш резко реагирует на громкие звуки,

- избегает общения и игр с другими детьми и взрослыми,

- зацикливается на одной игрушке,

- все время повторяет одно и то же движение,

- не повторяет звуки и слова,

- долго не начинает говорить.