Журналисты проверили, можно ли попасть к врачу, не подписав декларацию (видео)

Отказать в обслуживании без декларации с врачом не могут лишь в критическом случае.

С началом апреля в Украине должны вступить в силу новые правила медицинского обслуживания.

Согласно обещаниям профильного министерства, пациентов без подписанной декларации с семейным врачом не будут допускать к приему в поликлиниках, говорится в сюжете ТСН.

Заработала ли новая система и что теперь делать пациентам без договоров, журналисты решили проверить на себе и отправились на эксперимент.

"О необходимости определиться и заключить договор с педиатром или терапевтом напоминают уже при входе в регистратуре. Если документов нет - вопрос остается на усмотрение врача. Затем попадаем в очередь, которую уже обходят те, кто имеет подписанный договор и зарегистрировался онлайн на определенное время - таких другие должны пропускать", - говорится в сюжете.

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Добраться до врача посчастливилось только через три часа, однако медика интересует не болезнь пациента, а документы - он настаивает на декларации. Осмотр таки сделали, но напомнили, что пациент не выполнил условий приема и должен подписать необходимые документы. В других поликлиниках попасть к терапевтам вообще уже нереально, потому что весь их день расписан среди пациентов с декларациями и на других больных времени просто не остается.

Ничего криминального в таком поведении врачи не делают, потому что в законе о государственных финансовых гарантии медицинского обслуживания четко определено, что медицинская помощь оказывается только через декларацию. Отказать в обслуживании без этого договора не могут лишь в критическом случае.

"Наш эксперимент показал: к врачу без декларации в столице попасть еще можно, однако требовать ее подписания от пациента будут до последнего", - говорится в сюжете.

Как сообщалось, в Украине с 1 апреля также заработал электронный рецепт. В рамках правительственной программы "Доступные лекарства" им могут пользоваться пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа или бронхиальную астму. Для этого стоит иметь декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, ведь получить электронный рецепт можно только у него.