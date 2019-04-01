По предварительным данным, у ребенка была пневмония.

На Тернопольщине из-за несвоевременного обращения родителей за помощью умер 3-месячный младенец.

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Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, 31 марта около 9 часов вечера в дежурную часть Бучацкого отделения полиции поступило сообщение от врача Золотопотоцкой больницы о том, что в этом медицинском учреждении умер трехмесячный младенец.

По словам медика, ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, у ребенка была пневмония, однако родители вовремя не обратились за помощью.

Тело младенца направлено на вскрытие.